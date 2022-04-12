Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Про це свідчать перехоплені розмови російських нацистів з їхніми рідними та близькими, повідомила у вівторок, 12 квітня, Служба безпеки України.

На фрагменті розмови, який опублікувала СБУ, чутно, як дружина росіянина, який воює проти України, каже йому з усмішкою: «Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там».

До слова, також 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент розмови загарбника з батьком, який закликав його до мародерства, але просив бути уважним, щоб його ніхто не сфотографував.

Зазначимо, що російське вторгнення в Україну супроводжується не лише масовими вбивствами цивільних, але й численними зґвалтуваннями. Наприклад, у Бучі Київської області загарбники систематично ґвалтували 25 жінок і дівчат віком від 14 до 24 років, дев’ять з них завагітніли від ґвалтівників.

Також відомо про випадок, коли на Київщині росіяни кілька разів за вечір зґвалтували жінку, застреливши перед цим її чоловіка.

Крім того, ворожі військові ґвалтують в Україні немовлят.