Росіянка Ольга Биковська проживає в окупованому Криму

Служба безпеки України зібрала докази провини та оголосила у міжнародний розшук громадянку РФ, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українських жінок. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Служба безпеки зібрала неспростовні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України. Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму», – йдеться у повідомленні української спецслужби у п'ятницю, 23 грудня.

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення громадянка РФ закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.

«Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону», – уточнюється в повідомленні.

Внаслідок слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила телефонну розмову та задокументувала факт злочину. На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено в державний та міжнародний розшук. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала докази, як дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.