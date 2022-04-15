27-річний Роман Биковський з дружиною, яка закликала його ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі ідентифікували російського десантника, дружина якого закликала ґвалтувати українок. Його звати Роман Биковський і він наразі перебуває в одній з лікарень окупованого Севастополя.

12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка «ґвалтувати українських баб». Журналісти програми «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів розмови. Чоловік – 27-річний Роман Биковський. В минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в окупації Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Саме там Биковський перебував у момент, коли його дружина – Ольга Биковська – порадила йому ґвалтувати українок. І Роман, і Ольга родом з Орловської області Росії. У 2018 році вони перебралися до окупованого Росією Криму.

Журналісти знайшли сторінки російського десантника і його дружини в соцмережах. Сторінка Биковського закрита, а Биковська свою сторінку видалила після того, як на неї вийшли журналісти.

Життєве кредо Биковської, судячи з її профілю у «ВКонтакте»: «Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді все буде добре». Там же жінка, яка радила чоловіку «ґвалтувати українських баб», вказала, що головне в житті для неї – це «сім’я і діти». До слова, в їхній сім’ї є щонайменше одна дитина.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team з’ясувала, що Биковський на момент вторгнення Росії в Україну служив у 108-му гвардійському десантно-штурмовому Кубанському козачому полку ордена Червоної Зірки. Про участь десантників 108-го десантно-штурмового полку у повномасштабній війні Росії проти України раніше окремо не повідомлялося, проте за даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні Кримського півострова російськими військами під час окупації.

«Тож, Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок», – зазначили автори матеріалу.

Коли журналісти зв’язалися з Биковським, він заявив, що голос на записах СБУ – не його, а сам він вже не перебуває на Херсонщині, а лікується в Севастополі після поранення. Однак журналісти звернули увагу, що голоси Романа і Ольги збігаються з тими, які чутно на записі СБУ від 12 квітня.