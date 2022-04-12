Десантник з Пскова Олексій Бичков

Президент України Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського військового, який на тимчасово окупованій території України зґвалтував немовля. Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Литви.

Президент розповів про звірства окупантів й про жахливий випадок, про який стало відомо нещодавно. Псковський десантник знущався з немовляти, його особу вже встановили.

«Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей. І навіть немовля. Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков зі Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео, відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовляти. Ось такий російський військовий, «захисник дітей», ось така спецоперація, яку спланували у Москві, ось така історія боротьби за «руський мір». Ось із таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники зі Пскова», – заявив Зеленський.

За словами президента, російські пропагандисти вже могли почати виправдовувати вчинок десантника та казати, що «такого не було». Окрім цього, пропагандисти могли навіть сказати, що це був «захист».

«Впевнений, захист російськомовних, і цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться на відповідальності, у тому числі і пропагандистів, і в тому числі тих, хто виховує таких десантників зі Пскова, і у тому числі тих у Європі, хто досі не вимикає російську пропаганду з телемереж», – заявив Зеленський.

Він також поцікавився, як на вчинок десантника реагує міністр оборони РФ та інші автори ідеї розпочати повномасштабну війну.

«Може міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей? До себе додому, дітей і онуків своїх. Чи він не хоче цього? Впевнений, побоїться», – додав президент.

За словами президента України, весь світ запам'ятав масові вбивства в Бучі, але це один із символів злочинів російських військових.

«Можна взяти будь-яке місто чи село, де вони закріпилися на певний час. Окупанти робили там те саме, що в Бучі. Що тоді на Півдні, а що ми навіть не можемо уявити в Маріуполі, у Волновасі, які майже знищені російською армією? Очевидно, там ще страшніше», – наголосив він.

Своєю чергою, як зазначають «Факти», 10 квітня стало відомо про затримання солдата Олексія Бичкова, який записував відео із сексуальним насильством над немовлям, його десантник навмисно або випадково надіслав своїм товаришам зі служби. Бичков служить у військовій частині №64044 у передмісті Пскова. За інформацією ЗМІ, всі військові з’єднання Псковської області зараз воюють в Україні.

Бичков має сторінку у російських соціальних мережах. Там він також викладав відео зі знущаннями з дітей