Запит надійшов від Мін'юсту України у перший день російського вторгнення, 24 лютого

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) як виняток оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на відповідне рішення суду, ухвалене 2 березня за запитом українського уряду.

Як зазначає видання, рішення ЄСПЛ є безпрецедентне, оскільки процедури для нього досі не були не передбачені.

Цей запит надійшов від Мін'юсту України у перший день російського вторгнення, 24 лютого. У ньому наша держава просила «призупинити розгляд справ, що стосуються України». ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення.

Розгляд буде призупинений щодо «справ проти України», а не «стосовно України»; це означає, що вивчення документів, доказів тощо у справі «України проти Росії», у тому числі винесення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, триватимуть. Як розповідала ЄП, ця справа щодо притягнення до відповідальності агресора була розглянута у січні, і по ній суду лишилося тільки ухвалити рішення.

Також Україна матиме можливість ініціювати нові справи проти держави-агресора.

Єдиний тип справ проти України, які теоретично можуть бути розглянуті – це про застосування термінових запобіжних заходів, якщо таку ініціюють громадяни або інша держава.

Усі часові ліміти, які раніше були висунуті на адресу України (щодо дій, або ж відповіді Києва) у поточних чи старих правах, скасовуються. Призупинення діятиме на необмежений час.

Нагадаємо, що сьогодні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну і вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.