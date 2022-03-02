Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну і вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Як повідомляє «Укрінформ», рішення ухвалили під аплодисменти делегатів ООН. «За» проголосували 141 країна, «проти» - 5, утрималися - 35 . Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

Як вказано у тексті резолюції, Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

«Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями. Необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни», - йдеться в резолюції.

Резолюція вимагає від РФ негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від будь-якої подальшої незаконної погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена ООН. Резолюція також вимагає від Росії негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення. Також наполегливо закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами.

Генасамблея закликає продовжити зусилля генерального секретаря ООН, держав-членів Організації, ОБСЄ та інших міжнародних і регіональних організацій для підтримання деескалації, а також зусилля з реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія з боку Російської Федерації.

Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET