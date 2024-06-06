Росіяни вже завантажили дані депортованих дітей у реєстр сиріт без уточнення, що вони з Херсона

Росіяни під час окупації Херсона викрали 46 малолітніх дітей з місцевого будинку дитини, змінивши їхнє громадянство та депортувавши на територію Росії, йдеться у розслідуванні The New York Times. На розслідування журналістів відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який звернувся за цим фактом до СБУ, Офісу генпрокурора та Національного інформаційного бюро, повідомив він у четвер, 6 червня.

2 червня журналісти NYT опублікували розслідування, в якому йдеться про викрадення росіянами дітей з Херсонського будинку дитини – окупанти депортували 46 дітей, змінивши їхнє громадянство попри те, що в частини з них були батьки. Установа, з яких викрали дітей, забезпечує догляд малолітніх з особливими потребами.

«В Будинку Дитини перебували немовлята та діти до п’яти років, деякі з них мали серйозні вади, наприклад, церебральний параліч. Діти не були сиротами, у деяких з їхніх батьків були обмежені батьківські права; частина дітей була вилучена з неблагополучних родин або покинута», – повідомили журналісти.

Під час окупації Херсона керівництво перевезли дітей до підвалу місцевої церкви, щоб забезпечити укриття. Проте у квітня 2022 року окупанти знайшли дітей, та за сприяння російських посадовців вивезли їх до тимчасово окупованого Сімферополя, використовуючи дітей для пропагандистських роликів. Частину дітей розмістили у дитячому закладі «Йолочка», співробітників якої раніше звинувачували у неналежному догляді за дітьми.

У викраденні українських дітей фігурує член російського парламенту від політичної партії Путіна «Єдіная Росія» Ігорь Кастюкєвіч. Журналісти зауважили, що дії окупантів щодо херсонських дітей мають ознаки воєнного злочину.

Згодом росіяни почали розміщувати світлини дітей з Херсону у російському федеральному банку даних дітей-сиріт, не зазначаючи місце народження, а вписуючи, що вони нібито з Криму. Принаймні двоє з них були влаштовані в російські сім’ї, як повідомили у службі у справах дітей у Криму.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на розслідування NYT та заявив, що вже звернувся до Служби безпеки України, Офісу Генпрокурора та Національного інформаційного бюро. Журналісти додали, що проти Кастюкєвіча та нової директорки дитбудинку Тетяни Завальської українські правоохоронці вже порушили кримінальні справи.