Наразі обидві сім'ї в безпеці

До України з тимчасово окупованих територій повернули ще шістьох дітей, троє з них через російські обстріли втратили батька. Про це у понеділок, 3 червня, повідомив керівник благодійного фонду Save Ukraine Микола Кулеба.

Як розповів Микола Кулеба, діти повернулись до України цими вихідними. Троє з них втратили батька – він загинув на очах у дітей від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини.

На очах у дітей з іншої сім’ї росіяни кілька разів били та катували батька. За словами Миколи Кулеби, через побачене наймолодший хлопчик у родині перестав розмовляти.

«Побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо», – розповів Микола Кулеба.

Проте родини знайшли контакти благодійників та звернулися за допомогою. Наразі обидві сім’ї у безпеці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, до України повернули п’ятьох дітей-сиріт, яких росіяни депортували з інтернату Миколаївської області на окуповану територію Херсонщини, а потім до Краснодарського краю Росії.