Дітей передали їхнім законним опікунам

У п’ятницю, 31 травня, до України повернули п’ятьох дітей-сиріт, яких росіяни депортували з інтернату Миколаївської області на окуповані території, а потім до Краснодарського краю Росії. Про це повідомив очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Як розповів Микола Кулеба, повернуті діти – вихованці Новопетрівського інтернату, що розташований у Миколаївській області. Протягом трьох місяців вони на лінії фронту ховалися від російських обстрілів у підвалі без їжі та води.

У середині липня 2022 року озброєні росіяни депортували дітей до Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації.

«Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували. У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім – в Анапу Краснодарського краю», – розповів Микола Кулеба.

Україні вдалось домовитися про перевезення дітей до Грузії, а вже звідти їх повернули на Батьківщину.

«На щастя, можемо з полегшенням сказати, що наша місія порятунку для цих п'ятьох вихованців Новопетрівського інтернату завершена», – підсумував Микола Кулеба.

Дітей передали їхнім законним опікунам. Микола Кулеба запевнив, що організація Save Ukraine і надалі опікуватиметься повернутими дітьми.

Микола Кулеба зазначив, що поверненню дітей до України сприяли: міністерство закордонних справ та їхні представники в інших країнах, обʼєднаний центр при СБУ, організації Operation Hope та Finland, Миколаївська військово-цивільна адміністрація, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, а також департамент освіти та науки Миколаївської ОДА.