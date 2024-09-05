У Покровську на Донеччині скасували посадку на евакуаційні поїзди

У Покровську на Донеччині скасували посадку на евакуаційні поїзди. В Мирноградській міській військовій адміністрації 5 вересня повідомили, що початковою станцією для евакуації цивільних з Донеччини визначили місто Павлоград у Дніпропетровській області.

Місцева влада зазначає, що евакуацію потягом з міста скасували через погіршення безпекової ситуації в регіоні. За даними аналітиків DeepState, лінія фронту розташована за менш ніж 10 км від Покровська.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що у Покровську станом на 4 вересня 2024 року залишаються 26 тисяч цивільних, зокрема 1076 дітей. До повномасштабного вторгення росіян в місті проживали понад 80 тисяч людей та 13 тисяч дітей. За останній місяць звідси евакуювали понад 20 тисяч мешканців.

Тим часом російські війська продовжують наступ у бік міста. За даними Генштабу за минулу добу, 4 вересня, на Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми та атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки, а також Миролюбівки.

Нагадаємо, 19 серпня у Покровській громаді оголосили примусову евакуацію для сімей з дітьми. Це стосується міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунишине.

Від 28 серпня у Покровську люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Наразі там не працюють банки й інші служби, які надають послуги населенню.