Ворожий дрон поцілив у рейсовий автобус, який перевозив цивільних жителів громади

Уранці понеділка, 23 вересня, російська армія FPV-дроном влучила в рейсовий автобус у Миропіллі на Сумщині. Унаслідок атаки є поранені цивільні. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на в.о. голови Миропільської громади Олену Шаркову.

«FPV-дрон влучив у рейсовий автобус, який перевозив цивільних жителів громади. Через удар поранені водій і один із пасажирів, їм надали медичну допомогу. Також пошкоджений автобус», – ідеться в повідомленні.

У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що два місцеві жителі зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.

До слова, за інформацією Сумської ОВА, уночі та вранці російські військові 22 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Попівська, Есманьська та Середино-Будська громади.