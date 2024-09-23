Наслідки російського удару по Запоріжжі, 22 вересня

Увечері неділі, 22 вересня, російські війська обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, ворог завдав шість ударів, унаслідок чого загорілись припарковані автомобілі та пошкоджені житлові багатоквартирні будинки.

Станом на другу годину ночі було відомо про дев'ятьох поранених унаслідок обстрілу КАБами Запоріжжя, серед них дитина. Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну мешканку деблокували із власної квартири.

«Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир», – повідомили в МВС.

Уранці 23 вересня голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю становить 13 людей. Це семеро жінок, п’ятеро чоловіків та 15-річний хлопець.

Оновлено о 8:34. За інформацією Івана Федорова, кількість поранених у Запоріжжі становить 16 людей. Четверо постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

«Пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. Ворог атакував вночі – наніс щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Наразі на місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби та волонтери», – написав Федоров.

В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість поранених збільшилась до 17. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 22 вересня близько 23:00 ворог завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири по території Запорізького району.

«Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих мешканців. Пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району», – додали в Генпрокуратурі.

Зазначимо, увечері неділі голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в місті. Повітряні сили повідомляли про пуски КАБів в області й небезпеку безпосередньо для Запоріжжя.

Нагадаємо, 18 вересня унаслідок російського обстрілу Запорізького району загинула 74-річна місцева мешканка, ще дві жінки віком 67 років отримали поранення.