Внаслідок атаки постраждала будівля лікарні

Ввечері п’ятниці, 20 вересня, російську окупанти завдали чергового удару по Харкову, влучивши у центральну частину міста. Під удар потрапила проїзна дорога, розташована поблизу місцевої лікарні, є руйнування та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на суботу, 21 вересня, у місті постраждали семеро людей – з них троє дітей. За даними голови ОВА, поранень зазнали 10-річний хлопчик та двоє дівчат 12 та 17 років.

«Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення», – повідомив Олег Синєгубов.

Попри близьке влучання, лікарня продовжує функціонувати. В одному з корпусів закладу пошкоджені вікна.

У пресслужбі національної поліції показали момент влучання керованої авіабомби по дорозі у Харкові. На відео з цивільного автореєстратора видно, як снаряд влучає посеред шляху та вибухає.

Всього по місту зафіксували три удари. Внаслідок атаки також пошкоджені кіоски і готель, поблизу якого вже було влучання ворожого снаряду.

Нагадаємо, напередодні, 20 вересня, росіяни вдарили по північній частині Харкова керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей.

Зазначимо, вночі 21 вересня окупанти також здійснили атаку на Кривий Ріг – там від ворожого удару загинули три людини, ще троє зазнали поранень.