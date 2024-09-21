Росіяни вдарили по житловій забудові Кривого Рогу

У ніч на суботу, 21 вересня, російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області. Атака припала на Кривий Ріг, де є постраждалі та загиблі внаслідок атаки, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами голови ОВА, росіяни атакували місто посеред ночі, поки місцеві мешканці спали. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, у двох із них зайнялися пожежі.

Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі є загиблі та постраждалі внаслідок атаки – троє людей отримали поранення, а троє загинули. Серед загиблих, за словами голови ОВА, є дитина.

«Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років», – повідомив Сергій Лисак.

Поранення отримали 17-річний хлопець, а також чоловіки 31 та 50 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, ввечері 20 вересня окупанти також обстріляли освітній центр у Дніпрі балістичними ракетами. За уточненою інформацією, постраждав 6-поверховий навчальний заклад, де вибило вікна, пошкоджені три багатоповерхівки та 71 автомобілі.