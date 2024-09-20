Ворог застосував балістичні ракети для ударів по Дніпру

Ввечері п’ятниці, 20 вересня, російські окупанти завдали удару по Дніпру, влучивши у будівлю освітнього центру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Приблизно о 20:00 у Дніпрі пролунали вибухи. Раніше у пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування балістичних ракет з півдня.

Внаслідок атаки, за попередніми даними, одна людина зазнала поранень. Постраждалий чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

«Частково зруйновано будівлю освітнього центру», – повідомив Сергій Лисак.

Згодом голова ОВА уточнив, що поранення отримав 19-річний хлопець – у нього множинні садна та перелом.

Внаслідок атаки також пошкоджені 11 автомобілів, які стояли поруч із місцем влучання.

Нагадаємо, вдень 20 вересня окупанти обстріляли північну частину Харкова. Внаслідок атаки керованими авіабомбами є руйнування, щонайменше троє людей постраждали.