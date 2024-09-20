Росіяни застосували КАБи для атаки по Харкову

У п’ятницю, 20 вересня, російські окупанти вчергове атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби. Росіяни атакували два північних райони міста, повідомивголова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атаку здійснили приблизно о 17:00, двічі вдаривши по Харкові керованими авіабомбами. За попередніми даними, окупанти обстріляли Слобідський та Основ’янський райони, розташовані на півночі міста.

«За оновленими даними, двоє постраждалих у Основʼянському районі», – повідомив голова ОВА.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилася до трьох.

Наслідки атаки уточнюються. На місці влучань працюють правоохоронці та рятувальники. Інформації про загиблих наразі немає.

Крім того, вдень 20 вересня росіяни обстріляли з мінометів село Івашки на Харківщині – внаслідок семи ударів постраждали четверо людей. Також окупанти завдали ударів по Куп’янському району – у селі Ківшарівка внаслідок атаки загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення.