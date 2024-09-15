Росіяни влучили в десятий поверх житлового будинку Харкова, 15 вересня

Удень 15 вересня російська армія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Унаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 15:20 Ігор Терехов повідомив, що в Харкові чутно звуки вибухів. Він застеріг мешканців бути обережними, оскільки ворог здійснив повторні пуски керованих авіабомб. Невдовзі стало відомо, що удар припав на житлову багатоповерхівку.

За інформацією Олега Синєгубова, унаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Немишлянському районі міста. Станом на 15:50 було відомо про 25 постраждалих містян, з них – троє дітей. Згодом керівник області уточнив, що кількість поранених становить 28.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на місці влучання триває рятувальна операція. Між дев’ятим та 12-м поверхами багатоповерхівки пожежа й завали.

«На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби», – додав Зеленський.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що кількість поранених збільшилась до 33. Він уточнив, що ворог влучив у десятий поверх будинку.

У коментарі «Суспільному» начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів, що Росія застосувала для удару по Харкову КАБ або ФАБ.

«Захід був здійснений тактичною авіацією з району Бєлгорода, по місту поки зафіксоване одне влучання в багатоповерхівку. Така сама ситуація вже була не так давно. Поки що ми не зафіксували жодного загиблого, кілька людей у тяжкому стані, попередньо, є поранені діти. Серед дітей тяжких немає. Ще близько трьох влучань були в передмісті: поблизу Циркунів, в Руській Лозовій і в Циркунівській громаді. Загалом зафіксовано близько п’яти влучань», – сказав правоохоронець.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російська армія випустила по Харкову та району щонайменше шість керованих авіабомб.

У відеозверненні з місця події Синєгубов розповів про наслідки російської атаки. Наразі відомо про зруйнований під'їзд будинку, досі триває пожежа на дев’ятому поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки авто.

«Серед поранених – троє людей є у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди. Проводиться евакуація жителів», – зазначив посадовець.

Мер Ігор Терехов повідомив про 35 поранених мешканців будинку, серед них троє дітей.

Близько 17:20 Олег Синєгубов розповів, що в лікарні госпіталізували 12 мешканців багатоповерхівки у Харкові, куди поцілили росіяни. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. За інформацією медиків, жінка та 12-річний хлопчик – у важкому стані. Також службовці ДСНС врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху.

«Під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири», – додав керівник ОВА.

Оновлено о 18:30. За інформацією Олега Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до 41. Раніше він повідомив, що постраждали мешканці будинку віком від 33 до 86 років. Серед постраждалих – четверо дітей, найменшій дитині – один рік. Госпіталізовано 14 людей.

Міський голова Харкова Ігор Терехов сказав, що найбільших руйнувань зазнали два під'їзди. Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків. Фахівці вже почали забивати вікна в частині з них.

У Харківській обласній прокуратурі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Як встановили слідчі, попередньо російська армія вдарила чотирма керованими авіаційними бомбами ФАБ-250 з УМПК по передмістю Харкова та безпосередньо Харкову. Пуски здійснювались з літака СУ-34 з Томарівки Бєлгородської області РФ. Наразі є інформація про перебування під завалами літньої жінки. Рятувальна операція триває.

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