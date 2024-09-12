Щонайменше 15 будинків у Харкові пошкоджені обстрілами

У четвер, 12 вересня, російські окупанти атакували авіаційними бомбами Харків та його передмістя. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – дитина, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни обстріляли місто та прилеглі райони з авіабомб ФАБ-250 з модулем планерування та корекції. Водночас у пресслужбі Харківської поліції повідомили про застосування росіянами КАБ. За фактом обстрілу житлових районів відкрили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти здійснили серію обстрілів приблизно о 16:45. Вибухи пролунали у Київському районі Харкова. Там чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, серед них – 10-річна дівчинка. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки.

Крім того, росіяни обстріляли авіабомбами місто Дергачі. Там гострої реакції на стрес зазнали дві жінки та чоловік. У прокуратурі додали, що внаслідок денного обстрілу пошкоджені дерева та огорожа в «Екопарку» у селище Лісне. Постраждалих там немає.

Раніше, приблизно о 12:40, росіяни атакували селище Борова на Харківщині здійснивши тактику подвійної атаки. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Торнадо-С» загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.