Троє співробітників Червоного Хреста загинули під час російського удару по Донеччині
Ще двох співробітників Червоного Хреста госпіталізували із травмами
Російські військові вкотре атакували Донецьку область. Окупанти обстріляли село Віролюбівка, внаслідок атаки загинули троє співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Офіс генпрокурора.
За даними прокуратури, вранці росіяни зі ствольної артилерії завдали ударів по селу Віролюбівка. Під атаку потрапило місцеве підприємство, а також автомобілі Міжнародного комітету Червоного Хреста із гуманітарною допомогою.
«Співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу», – повідомили в Офісі генпрокурора.
Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків – співробітники Червоного Хреста. Ще двоє їхніх колег госпіталізували із осколковими пораненнями та мінно-вибуховими травми. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані.
Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що загиблі – громадяни України. Він також закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.
«Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ!», – заявив Дмитро Лубінець
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).