Росіяни вдарили по співробітниках Міжнародного комітету Червоного Хреста

Російські військові вкотре атакували Донецьку область. Окупанти обстріляли село Віролюбівка, внаслідок атаки загинули троє співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, вранці росіяни зі ствольної артилерії завдали ударів по селу Віролюбівка. Під атаку потрапило місцеве підприємство, а також автомобілі Міжнародного комітету Червоного Хреста із гуманітарною допомогою.

«Співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків – співробітники Червоного Хреста. Ще двоє їхніх колег госпіталізували із осколковими пораненнями та мінно-вибуховими травми. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що загиблі – громадяни України. Він також закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

«Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ!», – заявив Дмитро Лубінець

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).