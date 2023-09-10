Емма Ігуаль та Ентоні Ігнат загинули внаслідок російського обстрілу

Російяни обстріляли гуманітарний конвой волонтерської організації Road to Relief. Внаслідок обстрілу загинули громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадець Ентоні Ігнат. Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації.

Зазначається, що трагедія сталась ще напередодні, 9 вересня. Четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних мешканців Селища Іванівське.

Дорогою, проїхавши Часів Яр, їхню машину обстріляли росіяни. Від прямого влучання автомобіль перекинувся та загорівся. У машині були німецький медик-волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, канадський волонтер Ентоні Ігнат та іспанська волонтерка директорка Road to Relief Емма Ігуаль.

Ентоні Ігнат загинув на місці, про стан Емми Ігуаль певний час не було інформації. Трохи згодом, виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підвердив її загибель, пише AP. Рубен Мавік і Йохан Матіас Тир отримали важкі поранення й опіки, але їх вдалося врятувати медикам, наразі стан волонтерів стабільний.

Судячи із соцмереж Road to Relief, організація ще з квітня минулого року займається евакуацією цивільних на Донбасі. Волонтери допомагали рятувати цивільних із Сєвєродонецька, Лисичанська та Бахмута. Організація також певний час допомагала мирним мешканцям Херсонщини.