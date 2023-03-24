У Кевіна Давіда на батьківщині залишилися дружина та двоє дітей

У важких боях під Бахмутом загинув французький легіонер 30-річний Кевін Давід. Про це повідомив у Twitter підрозділ французьких добровольців «Task Force Baguette», які воюють за Україну.

У нього на батьківщині залишилися дружина та двоє дітей.

Зазначається, що Кевін Давід загинув цього тижня. Однак точної дати смерті та обставин, за яких це сталося, не повідомили.

«З важким серцем і безмірним сумом повідомляємо про смерть нашого брата по зброї Кевіна Девіда поблизу Бахмута. Він залишив свою дружину та своїх 2 дітей. Дякуємо за вашу жертву. Спочивай з миром», – написали французькі бійці.

Як повідомило французьке видання Valeurs Actuelles, Кевін Давид родом із Мен і Луари – департаменту на заході Франції.

Він воював в Україні протягом року у складі Міжнародного легіону, створеного після почату повномасштабного вторгнення РФ. У вересні минулого року брав участь у звільненні Куп'янська, що на Харківщині. Нещодавно Кевін Девід приєднався до спецпідрозділу, у складі якого воював на Бахмутському фронті.

У Міністерстві закордонних справ Франції виданню BFM TV підтвердили інформацію ЗМІ про те, що французький доброволець був убитий в Бахмутському районі. До повномасштабної війни в Україні він був гуманітарним працівником. Більше року тому він відправився в Україну, щоб приєднатися до української армії.

Як відомо, після початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучитися до боротьби проти окупантів та оголосив про створення «Інтернаціонального легіону», до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.