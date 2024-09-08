У Миколаївці тривають розбори завалів

Ввечері 7 вересня російські окупанти обстріляли Донеччину, влучивши у готель в місті Миколаївка. Внаслідок атаки готель повністю знищений, з-під його завалів дістали тіло загиблого, повідомило «Радіо Свобода» у неділю, 8 вересня.

За даними журналістів, приблизно о 21:50 росіяни здійснили авіаційний удар по Миколаївці, розташованій поблизу донецького Слов’янська. Під атаку потрапив місцевий готель, який в результаті обстрілу повністю зруйновано.

«Радіо Свобода» показало наслідки атаки на готель – на фото видно, що щонайменше три поверхи будівлі зруйновані, за попереднім даними, керованими авіабомбами. У сусідніх будівлях повибивало вікна, почалась пожежа – зайнялась трава. Пізніше у прокуратурі Донецької області підтвердили влучання снарядом ФАБ-250.

Згодом журналісти повідомили, що під час розбору завалів готелю дістали тіло загиблої людини. За даними «Радіо Свобода», перед ворожим ударом у готелі перебували зооволонтери з Харкова, які приїхали вакцинувати та стерилізувати тварин.

У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків – 33 та 42 років. У прокуратурі уточнили, що чоловіки приїхали до Миколаївки для стерилізації безпритульних тварин.

Нагадаємо, вранці 8 вересня окупанти також атакували Суми – внаслідок удару загинули дві людини, ще чотири отримали поранення – серед них є двоє дітей.