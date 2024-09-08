Авіаналіт пошкодив житлові будинки та автомобілі в Сумах

У ніч на неділю, 8 вересня, російські окупанти здійснили авіаційний обстріл міста Суми. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, четверо людей постраждали, а двоє – загинули, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Росіяни здійснили авіаналіт на місто, застосувавши балістичні ракети. Внаслідок обстрілу в місті є пошкодження цивільної інфраструктури – зокрема, постраждали житлові будинки та автомобілі.

«Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, 7 вересня окупанти здійснили удар по Харкову та області керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка, і ще шестеро людей отримали поранення.