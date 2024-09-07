Наслідки російської атаки керованими авіабомбами

У суботу, 7 вересня, російські окупанти атакували Харків та його передмістя керованими авіабомбами. Під обстріл потрапили два райони Харкова, Куп’янський район та селище Мала Данилівка, внаслідок чого постраждало щонайменше шестеро людей, є загибла, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок денного обстрілу керованими авіаційними бомбами у селищі Мала Данилівка сталося загоряння житлового будинку. Ще одне житло зруйноване, понад десяток будівель отримали пошкодження.

«За попередніми даними постраждало п’ять осіб», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, росіяни обстріляли Салтівський район, де сталася пожежа на складській будівлі прощею 50 м². Також відбулося загоряння трави, пошкоджено вісім автомобілів. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури згодом повідомили, що поранення отримав 61-річний охоронець підприємства. Постраждав й Індустріальний район міста – там сталося загоряння трави площею 200 м².

Голова ОВА додав, що під час обіднього обстрілу росіяни зруйнували житловий будинок у селі Старовірівка у Куп’янському районі. З-під завалів дістали тіло 81-річної жінки.