Росіяни випустили по Харкову понад десять ракет

У неділю, 1 вересня, російські окупаційні війська завдали близько 10 ракетних ударів по обєктах цивільної інфраструктури у Харкові внаслідок чого є руйнування та постраждали кілька десятків людей. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Про серію вибухів в обласному центрі стало відомо близько 13:00. Повідомлялося, що серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

За повідомленням влади міста, ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру.

На момент написання новини, станом на 14:45 було відомо про 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Ударів завдано по 3 локаціям у місті: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та район Гідропарку у Київському районі.

Ігор Терехов повідомив, що найбільше постраждалих у Салтівському районі – 22, серед яких двоє дітей та два медики.

«Горіли три авто. Внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив він.

Повідомляється, що окупанти обстрілювали місто ракетами, деталі обстрілу наразі з’ясовуються. За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів є удари «Іскандерами».

Доповнено. Рятувальники вивільнили електрика атакованого спорткомплексу, якого заблокувало завалами. За словами начальника Харківської ОВА, у зруйнованій будівлі можуть ще перебувати люди. Біля спорткомплексу зафіксували щонайменше шість «прильотів», частина з яких влучила в землю.

За даними МВС України, окупанти випустили по Харкову понад десять ракет: три влучання ракетами ЗРК С-300 та три ракети Іскандер-М.

У торговельному центрі за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий. Серед них троє дітей та два медичних працівники. Біля спорткомплексу травми отримали 18 людей, з них дві дитини.

«Трирічний і тримісячний малюки отримали гостру реакцію на стрес. Постраждалим надається допомога», – розповіли у МВС.

Нагадаємо, що 30 серпня, росіяни керованими авіабомбами атакували Індустріальний та Немишлянський райони у Харкові. Внаслідок російських ударів загинули шестеро людей.