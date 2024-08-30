Росіяни керованими авіабомбами атакували Харків

Вдень п’ятниці, 30 серпня, росіяни керованими авіабомбами атакували Індустріальний та Немишлянський райони у Харкові. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як повідомив Ігор Терехов, в Індустріальному районі росіяни влучили у 12-поверховий будинок. Внаслідок чого у будинку сталась пожежа. Станом на 16:25 відомо про чотирьох загиблих та 28 постраждалих.

Крім того, росіяни вдарили по дитячому майданчику у Немишлянському районі. Внаслідок обстрілу загинула 14-річна дівчина. Ще щонайменше троє людей отримали травми.

На російський удар по Харкову відреагував Володимир Зеленський. Президент вкотре закликав партнерів надати Україні ППО та далекобійні ракети.

«Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів», – написав Володимир Зеленський.

Доповнено. Згодом Ігор Терехов уточнив, що росіяни вдарили по місту щонайменше п’ять разів. Кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів зросла др 40.