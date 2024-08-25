У Харкові та Чугуєві було чути вибухи

У ніч на неділю, 25 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову і Чугуєву. Відомо про щонайменше тринадцятьох постраждалих через ворожу атаку. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Ігоря Терехова, перший вибух в місті пролунав близько четвертої години. Згодом мер повідомив про два влучання.

«Перше – у Слобідського районі, постраждали понад 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновані. Шість людей дістали травм різного ступеня тяжкості», – сказав Терехов.

Він додав, що друге влучання відбулось у газогін. Пожежу вже загасили, там працюють комунальні служби та рятувальники.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що вночі окупанти завдали удару по приватному сектору Чугуєва. Четверо мешканців постраждали, серед них – чотирирічна дитина, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

Доповнено. У ранковому зведенні очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Чугуєва горіли два приватні будинки. Постраждали п’ятеро цивільних людей, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчина.

У Харкові внаслідок ракетного обстрілу горів двоповерховий приватний будинок, пошкоджений ще один приватний будинок. Кількість постраждалих наразі становить вісім людей.

Зазначимо, російські окупанти постійно обстрілюють Харків та населені пункти в області. Так, до прикладу, вранці 6 серпня, ворог завдав ракетного удару по центральному району Харкова. Унаслідок обстрілу пошкоджена поліклініка, а також авто та інша цивільна інфраструктура. Одразу було відомо про кількох поранених. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про одного загиблого та 12 постраждалих унаслідок ракетного удару.