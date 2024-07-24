Попередньо, росіяни застосували ракети С-300

Уранці 24 липня російські окупанти обстріляли Харків та область. Унаслідок атаки, попередньо ракетами С-300, є щонайменше один загиблий та двоє поранених. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Згодом мер Харкова написав, що інформація про загиблого не підтвердилася.

За словами Ігоря Терехова, у Харкові пролунало два вибухи – приблизно о 5:15 та 5:25.

«Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – написав Терехов. У Харківській ОВА уточнили, що пошкоджень зазнали нежитлова будівля та щонайменше п’ять авто. Без постраждалих.

За інформацією очільника Дніпропетровщини Олега Синєгубова, унаслідок другого удару в одному з приватних будинків Немишлянському району Харкова виникла пожежа. На місцях влучань працюють відповідні служби. Попередньо, росіяни атакували місто ракетами С-300.

У поліції Харківщини повідомили, що близько 5:00 ворог вдарив безпілотником Shahed по селу Лісне Малоданилівської громади Харківщини. Через це виникла пожежа в конюшні, травми отримали двоє працівників. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Оновлено. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що у ніч на 24 липня російська армія завдала удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється.