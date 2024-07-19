Росіяни двічі вдарили по місту

Вранці п’ятниці, 19 липня, російські окупанти обстріляли житлову забудову у центрі міста Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали щонайменші дев’ятеро людей, серед них – хлопчик-підліток, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни здійснили обстріл на світанку, приблизно о 04:00. окупанти завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі у центральній частині міста. Удару завдали двома ракетами «Іскандер-М», повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

«Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев’ятиповерхового та п’ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини. Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок», – повідомив голова ОВА.

Спочатку Олег Синєгубов повідомив про сімох людей, які отримали поранення внаслідок обстрілу, проте згодом кількість постраждалих зросла до дев’ятьох. Серед постраждалих – 14-річний хлопчик. Голова ОВА уточнив, що всі постраждалі – у легкому та середньому станах.