Росіяни скинули на зупинку авіабомбу

Росіяни двома авіабомбами атакували Мирноград Донецької області. Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту та адміністративну будівлю. Внаслідок атаки загинули четверо людей. Про це у суботу, 13 липня, повідомили у Нацполіції України.

За даними правоохоронців, росіяни атакували Мирноград двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН». Внаслідок атаки на місці події загинули троє чоловіків, серед них – 42-річний водій автобуса. Згодом у лікарні від отриманих травм загинула жінка, 1983 року народження. Крім того, восьмеро людей віком від 20 до 62 років отримали поранення, також травмувався 16-річний хлопець.

«Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня, росіяни завдали удару по Краматорському, Бахмутському й Покровському районах на Донеччині. Зокрема, під обстріл потрапило селище Зарічне, де росіяни обстріляли приватний будинок. Внаслідок атаки загинули троє людей. Крім того, росіяни атакували селище Нью-Йорк, загинув 59-річний місцевий житель.