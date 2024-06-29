Імовірно, ворог завдав авіаудару авіабомбами «КАБ-250»

У суботу, 29 червня, російські війська завдали удару по Краматорському, Бахмутському й Покровському районах на Донеччині. Зокрема, під обстріл потрапило селище Зарічне, де від ракетного обстрілу приватного будинку загинули троє людей. Також відомо про загиблого 59-річного мешканця селища Нью-Йорк, інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі уточнили, що в Зарічному окупанти поцілили в житловий будинок, унаслідок чого загинули жінки 44 і 64 років та 40-річний чоловік. Ще семеро цивільних на Донеччині отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

«Зокрема, у м. Торецьку внаслідок нанесеного ворогом авіаудару, попередньо, «КАБ-250», у домоволодінні дістали осколкові поранення ніг чоловік та жінка 60 років. Крім того, травмовано двох місцевих жительок у селищі Нью-Йорк. Одна з них перебуває у важкому стані. Ще двоє чоловіків 51 та 65 років та 56-річна жінка зазнали травм під час атак окупантів на селища Торське, Курахівку й Щербинівку», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що усім постраждалим надають медичну допомогу. У населених пунктах пошкоджені вибуховими хвилями та вогнем приватні домогосподарства. Прокурори області розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).

Напередодні ZAXID.NET повідомляв, що у донецькому Нью-Йорку внаслідок авіаобстрілу загинули чотири людини. Росіяни атакували багатоквартирний будинок авіабомбами КАБ-250.