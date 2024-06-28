Ще три людини в селищі отримали поранення внаслідок атаки

Вранці п’ятниці, 28 червня, російські окупанти обстріляли з авіації Торецьку громаду на Донеччині. Зокрема, під обстріл потрапило селище Нью-Йорк, де від російського удару загинуло чотири людини, повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, окупанти завдали кілька бомбових ударів, залучивши військову авіацію. За попередньою інформацією, росіяни застосували авіабомби КАБ-250.

«Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Крім того, внаслідок обстрілу будинку отримали поранення 39-річна жінка та її восьмирічна донька. За даними прокуратури, дитину госпіталізували у важкому стані.

Зазначається, що внаслідок російської атаки також постраждав приватний сектор Нью-Йорка. Там поранення отримала ще одна людина – 46-річний чоловік.