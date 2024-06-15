Уранці неділі, 15 червня, російська армія обстріляла з РСЗВ касетними боєприпасами село Улакли Волноваського району на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули три людини, ще п’ятеро — постраждали, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Філашкін уточнив, що атака почалась близько 9 години ранку.

«Загинули дві жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеня дістали п'ятеро людей. Пошкоджено дві адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і вісім автомобілів», – написав очільник Донецької ОВА.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, п’ятеро чоловіків знаходяться у лікарні з пораненнями різного ступеня важкості.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як відомо, росіяни щодня завдають ударів по населених пунктах Донецької області. У четвер, 13 червня, окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал міста Селидове. Тоді поранення дістали шестеро людей.