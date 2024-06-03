Наслідки російського обстрілу на Харківщині. 3 червня 2024 року

В ніч на понеділок, 3 червня, росіяни вкотре атакували Харківську область. Окупанти влучили по території бази відпочинку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив Олег Синєгубов, близько 00:30 росіяни завдали щонайменше п’ять ракетних ударів по Слобожанській громаді Чугуївського району.

«У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних – чоловік та жінка», – повідомив Олег Синєгубов.

Крім того, внаслідок атаки на території бази відпочинку пошкоджені будинки.

Також Олег Снєгубов повідомив, що на Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки росіян в районах сіл Липці і Стариця. Ще шість бойових зіткнень відбулось на Куп’янському напрямку. Всі атаки окупантів ЗСУ відбили у районах населених пунктів Дружелюбівка

та Невське.

Доповнено. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вночі атакували базу відпочинку у селі Дачне. Внаслідок обстрілу загинув 45-річний переселенець з Донецької області. Поранення отримали працівники бази відпочинку: 35-річна жінка та 42-річний чоловік.

Попередньо, росіяни вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області (Росія).

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 червня, російські окупанти масовано атакували Україну, використавши для цього понад 50 ракет та більше ніж 40 ударних безпілотників. Своєю чергою, українські захисники перехопили 35 російських крилатих ракет та 46 дронів-камікадзе.