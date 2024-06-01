Наслідки нічної атаки на Харківщині

У ніч на суботу, 1 червня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, залучивши понад 50 ракет та більш ніж 40 БпЛА. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, метою обстрілу росіян були енергетичні об’єкти у низці областей – зокрема, вибухи лунали на півдні, сході та в західних областях України.

Комплексна атака окупантів розпочалася ще ввечері 31 травня, коли приблизно о 22:00 в повітряний простір України розпочали заходити ворожі безпілотники. Приблизно до 01:30 російські дрони фіксували у небі над Херсонщиною, Миколаївщиною, Київщиною, Вінниччиною, Житомирщиною та Кіровоградщиною. Також загроза застосування ворожих БпЛА була на Хмельниччині.

Приблизно о 01:35 росіяни підняли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Паралельно з рухом російських літаків області України атакувала нова партія безпілотників Росії. БпЛА атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, а також Миколаївську, Кіровоградську та Вінницьку область. БпЛА також зафіксували на Хмельниччині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Вже після 04:00, коли росіяни активно застосовували ракети по Україні, повітряні Сили попередили про рух дрона у напрямку львівського Стрия.

Росіяни атакували регіони України швидкісними цілями протягом двох годин. За цей час ракети, випущені окупантами, атакували низку областей, зокрема вибухи лунали на Львівщині, Івано-Франківщині, Вінниччині та Харківщині.

Масовану ракетну атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський, який показав відео ліквідації пожежі на одному з постраждалих об’єктів. Він підкреслив, що для того, щоб Росія не могла дозволяти собі такий терор, західні партнери мають ухвалювати своєчасні та ефективні рішення.

«Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей. Партнери точно знають, що для цього потрібно. Додаткові “петріоти” та інші сучасні системи ППО для України. Прискорення та розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями», – повідомив Володимир Зеленський.

Наслідки нічної масованої атаки росіян

За даними міністра енергетики Германа Галущенка, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на українську енергетику.

«Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», – повідомив Герман Галущенко.

Більшість повітряних цілей знищили українські військовослужбовці. Так, у прес-службі Повітряних сил повідомили, що окупанти випустили по Україні 53 ракети різних типів, а також 47 БпЛА Shahed.

За ніч росіяни випустили такі боєприпаси по Україні:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95 МС, випущені над акваторією Каспійського моря;

чотири балістичні ракети «Іскандер-М» з Криму;

одну крилату ракету «Іскандер-К», випущену з Криму;

10 крилатих ракет «Калібр» із північно-східної частини акваторії Чорного моря;

три КАР Х-59/Х-69 з тимчасово окупованих регіонів Запоріжжя;

47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з російського Приморсько-Ахтарська.

«В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль - 30 крилатих ракет Х-101/Х-555; чотири крилаті ракети “Калібр”; одну крилату ракету “Іскандер-К”; 46 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 1 червня

У прес-службі ДТЕК повідомили, що внаслідок масованого удару росіян пошкоджені щонайменше дві теплоелектростанції. На ТЕС серйозно пошкоджене обладнання. Де саме розташовані станції, у ДТЕК не уточнили з міркувань безпеки.

«Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці», – повідомили у прес-службі ДТЕК.

«Укргідроенерго» також повідомило, що росіяни атакували дві гідроелектростанції та прилеглу інфраструктуру.

«Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків», – повідомили у прес-службі «Укргідроенерго».

На Львівщині внаслідок нічної атаки постраждали чотири людини. На низці об’єктів критичної інфраструктури в області зайнялися пожежі, їх оперативно локалізували ДСНС. Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив влучання в щонайменше три об’єкти.

«Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування. Загиблих та травмованих попередньо немає», – повідомив Максим Козицький.

За його словами, в зоні відповідальності ПвК «Захід», яка поширюється на вісім західних областей, вночі знищили 18 ракет та шість дронів Shahed, частину з них – на Львівщині.

В Івано-Франківській області внаслідок російського обстрілу зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. У прес-службі ДСНС повідомили, що ворожий удар спричинив пожежу площею 400 м². Внаслідок обстрілу постраждалих немає, а пожежу оперативно ліквідували.

Крім того, внаслідок падіння уламків безпілотника зайнялася пожежа на Вінниччині. Голова ОВА Сергій Борзов заявив, що постраждав один з об’єктів критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок падіння уламків немає.

Також про російські удари по житловій інфраструктурі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він заявив, що приблизно о 05:00 окупанти обстріляли два будинки в харківській Балаклії, де перебували 12 людей.

«На момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей: четверо дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від двох до 17 років. Виникла пожежа. У всіх постраждалих – стан середньої важкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомив «Суспільне Харків», що інформація про вагітність постраждалої жінки не підтвердилася. За уточненими даними, поранень зазнали 11 людей, з яких восьмеро дітей. Найменшій дитині – чотири роки.

На Дніпропетровщині також лунали вибухи. За словами голови ОВА Сергія Лисака, росіяни атакували енергетику регіону, внаслідок чого зайнялося кілька пожеж. Внаслідок обстрілу у Покровській громаді поранені четверо людей.

«Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда», – повідомив Сергій Лисак.

На Хмельниччині Повітряні сили знищили один ворожий дрон, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. За його словами, наразі встановлюється місце падіння уламків. Звернень щодо постраждалих внаслідок російської атаки не надходило.

Внаслідок масованого обстрілу росіян в Україні знову запровадять графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Графіки будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00 та застосовуватимуться в разі перевищення лімітів споживання, повідомили у прес-службі «Укренерго».