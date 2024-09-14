Росіяни зруйнували місцеве підприємство

Російські окупанти вчергове завдали удару по Запорізькій області. Під атаку потрапило підприємство у Гуляйпільській громаді, є загиблі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 14 вересня.

За даними голови ОВА, вдень 14 вересня росіяни атакували підприємство в Гуляйпільській громаді, там є жертви. Чим саме завдали удару окупанти, Федоров не уточнив.

«Загинули троє людей. Всі загиблі – співробітники цього підприємства», – повідомив голова ОВА.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, 3 вересня росіяни обстріляли Запоріжжя, влучивши у місцевий готель. Внаслідок обстрілу загинула мати та її 8-річний син. Ще одна дівчинка 12 років. Внаслідок російської атаки частково зруйнована житлова будівля. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, розташовані поруч із місцем влучання.