Наслідки атаки 26 серпня по Запоріжжю

Ввечері понеділка, 2 вересня, російські окупанти атакували Запоріжжя, частково зруйнувавши будівлю та вбивши двох людей. Серед загиблих внаслідок обстрілу – 8-річний хлопчик, повідомив у вівторок, 3 вересня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами посадовця, окупанти атакували місто приблизно о 23:00 2 вересня. Чим саме обстріляли Запоріжжя росіяни, Іван Федоров не уточнив.

«На жаль, дві людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації», – повідомив Іван Федоров.

Другою загиблою внаслідок російської атаки стала 38-річна жінка. Поранення тако отримав 43-річний чоловік.

Очільник Запорізької ОВА повідомив що внаслідок російської атаки частково зруйнована житлова будівля. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, розташовані поруч із місцем влучання.

Іван Федоров розповів, що впродовж 2 вересня окупанти завдали 313 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, росіяни застосували 198 дронів різної модифікації, завдали 11 авіаударів, 100 артобстрілів та три обстріли РСЗВ.