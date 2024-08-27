Попередньо росіяни випустили сім безпілотників Shahed по Запоріжжю

Уночі вівторка, 27 серпня, російські окупанти випустили по Запоріжжю ударні безпілотники Shahed. Жертвами атаки стали двоє людей, ще четверо поранені. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За інформацією Івана Федорова, уночі росіяни нанесли попередньо сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Спершу очільник Запоріжжя повідомив, що унаслідок атаки загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка. Вранці він оновив інформацію та розповів про загиблого чоловіка та жінку.

У лікарні перебувають четверо постраждалих:

86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла;

59-річний чоловік у стані середньої тяжкості;

30-річна та 56-річна жінки мають легкі травми.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, загорілась трава на відкритій території, додав Федоров.

Нагадаємо, увечері 26 серпня російська окупаційна армія вдарила балістичною ракетою по готелю у Кривому Розі. Відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених внаслідок атаки.