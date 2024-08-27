Російські війська вдарили балістичною ракетою по готелю у Кривому Розі, 26 серпня

Пізно ввечері 26 серпня у Кривому Розі російські війська влучили балістичною ракетою в цивільну будівлю. Відомо про загиблих та поранених. Під завалами можуть бути ще люди. Про атаку повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та місцеві ЗМІ.

«Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби», – повідомив близько першої години 27 серпня Олександр Вілкул.

Відео з місця влучання російської ракети («Суспільне. Дніпро»)

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», частина триповерхової будівлі зруйнована. На місці атаки ракетної атаки триває пошуково-рятувальна операція. Низка Telegram-каналів повідомили, що окупанти поцілили по готелю, попередньо йдеться про готель «Аврора».

За інформацією голови адміністрації Криворізького району Євгена Ситниченка, станом на другу годину було відомо про двох загиблих внаслідок балістичного удару.

«За психологічною допомогою звернулося шестеро людей, з яких двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт», – розповів посадовець.

Вранці 27 серпня керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі загинули жінка та чоловік. Окрім того, відомо про п'ятьох постраждалих.

«У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома», – ідеться у повідомленні.

За словами Лисака, наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Через вибухи пошкодженні також шість магазинів, чотири багатоповерхівки та вісім авто. На місці трагедії продовжують роботу всі служби.

Міська влада Кривого Рогу оголосила 28 серпня Днем жалоби у звʼязку з ракетним ударом росіян по готелю.

Зазначимо, близько 23 години влада області оголосила повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин. Згодом о 01:53 пролунала ще одна тривога, про відбій якої повідомили о сьомій ранку.