У понеділок, 26 серпня, під час ранкової тривоги на території Волині працювала ППО. У результаті російської атаки пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та об’єкт інфраструктури у Луцьку, на місцях подій працюють усі відповідні служби. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Поблизу Луцька збито Shahed. Уламки впали на територію обласного центру. У результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби», – написав Юрій Погуляйко у Facebook.

О 09:02 голова Волинської ОВА повідомив про повторний вибух у Луцьку. Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях і не поширювати фото та відео з місця події.

«Унаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого», – зазначив міський голова Ігор Поліщук у Telegram.

Додамо, що про загрозу застосування безпілотників з півночі повідомили у пресслужбі Повітряних сил приблизно о 00:45. Протягом ночі російські дрони атакували центральні регіони. Вранці 26 серпня, приблизно о 05:40, росіяни випустили нову групу безпілотників з тимчасово окупованого півдня України, які спрямували на захід. Повітряну тривогу у Волинській області оголосили о 06:10, а перші вибухи пролунали близько 08:25.

Оновлено. За інформацією голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, близько 10:00 внаслідок ворожої атаки був пошкоджий ще один житловий будинок у Луцьку. Наразі відомо про одного потерпілого.



