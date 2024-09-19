Наслідки російських ударів по Запорізькому району

Упродовж минулої доби російські військові 161 раз обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Унаслідок влучань загинула місцева жителька, ще дві – отримали поранення. Про це вранці 19 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами посадовця, росіяни керованими авіаційними бомбами вдарили по території Запорізького району. Через це загинула 74-річна місцева мешканка, ще дві жінки віком 67 років отримали поранення.

У ранковому зведенні щодо атак на регіон Федоров розповів, що росіяни здійснили шість авіаційних ударів по Комишувасі, Юльївці, Григорівці, П'ятихатках, Жереб'янкам та Новодарівці. Окрім цього, 67 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

«Ще вісім обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине. 80 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного», – ідеться в повідомленні.

До обласної військової адміністрації надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, додав Іван Федоров.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни атакували підприємство в Гуляйпільській громаді на Запоріжжі. Унаслідок атаки загинули троє співробітників цього підприємства.