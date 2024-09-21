Ще двоє людей поранені – це 4-річна дитина та 25-річний чоловік

Російські військові атакували дроном-камікадзе автомобіль у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Про це 21 вересня повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У суботу, 21 вересня російські військові поцілили дроном-камікадзе у Нікополі по автівці, в якій знаходилися люди. Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка. Ще двоє мешканців поранені – це 4-річна дитина та 25-річний чоловік. За даними Лисака, постраждалих госпіталізували, дитина перебуває у важкому стані.

Також відомо, що протягом 21 вересня на Дніпропетровщині зафіксували близько 20 російських атак. Окупанти з артилерії та дронів обстрілювали Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й гаражі.

Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 20 вересня, російську окупанти завдали чергового удару по Харкову, влучивши у центральну частину міста. Під удар потрапила проїзна дорога, розташована поблизу місцевої лікарні.

У ніч на суботу, 21 вересня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, загинули троє мешканців.