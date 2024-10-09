Затриманому агенту ФСБ загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який діяв на у Покровську Донецької області та у Сумах. За даними слідчих, 23-річного чоловіка ФСБ завербувала через сайт знайомств. Про це у середу, 9 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що російська спецслужба завербувала до співпраці 23-річного жителя Покровська через сайт знайомств. Представниця ФСБ запропонувала чоловіку «познайомитися ближче», а згодом відправила чоловіка вистежувати у Покровську позиції Сил оборони. Крім того, він доповідав окупантам про наслідки російських атак на місто.

Згодом ФСБ відправила чоловіка у Суми, щоб він шпигував за українською протиповітряною обороною. Для цього він винайняв квартиру та облаштував у ній спостережний пункт. Зокрема, він встановив на підвіконні мобільний телефон, з якого транслював для російської спецслужби повітряні атаки на місто.

Затриманий здійснював онлайн-трансляцію атак на Суми

СБУ викрила та затримала російського шпигуна. У нього також вилучили телефони, які він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

Затриманому оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.