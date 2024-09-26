СБУ знешкодила мережу російських шпигунів, які діяли в трьох областях України
Трьом агентам російської ФСБ загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією
Служба безпеки України викрила та знешкодила діяльність трьох поплічників Російської Федерації, які розвідували локації Сил оборони. Агенти діяли окремо один від одного в Києві, Харкові та Чернігові, повідомили в пресцентрі СБУ 26 вересня.
Як встановили слідчі, підозрювані мали спільного куратора з Росії. Кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ пропонував за гроші приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.
«Так, наприклад, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один зі затриманих відстежував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру», – ідеться в повідомленні.
В СБУ додають, що один із ворожих поплічників під час виконання завдань вдавав із себе колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.
Усіх трьох шпигунів затримали у момент, коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також правоохоронці встановили особу та персональні дані російського куратора.