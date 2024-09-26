Один із затриманих, що розвідував локації Сил оборони на замовлення ФСБ

Служба безпеки України викрила та знешкодила діяльність трьох поплічників Російської Федерації, які розвідували локації Сил оборони. Агенти діяли окремо один від одного в Києві, Харкові та Чернігові, повідомили в пресцентрі СБУ 26 вересня.

Як встановили слідчі, підозрювані мали спільного куратора з Росії. Кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ пропонував за гроші приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.

«Так, наприклад, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один зі затриманих відстежував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру», – ідеться в повідомленні.

В СБУ додають, що один із ворожих поплічників під час виконання завдань вдавав із себе колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.

Усіх трьох шпигунів затримали у момент, коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також правоохоронці встановили особу та персональні дані російського куратора.