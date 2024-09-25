Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала працівника однієї з шахт у Покровську Донецької області. За даними слідства, він шпигував за Силами оборони для російської воєнної розвідки. Про це у середу, 25 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, співробітник шахти працював на російську воєнну розвідку від тоді як його завербували – з липня 2024 року. Він розвідував для окупантів розташування штабів, позицій важкої артилерії Збройних сил України та пункти базування СБУ. Під час поїздок на роботу затриманий фіксував локації українських військових та позначав координати на Google-картах.

Зв’язок з окупантами зрадник спочатку підтримував через месенджер Telegram, але потім він почав використовувати заборонену в Україні соцмережу.

Служба безпеки затримала російського агента на початку його розвідувальної діяльності та запобілга передачі інформації окупантам.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді перебуваня під вартою.