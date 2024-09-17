Працівниця оборонного заводу шпигувала за підрозділами ЗСУ в Запоріжжі
Містянка передавала інформацію про розташування цехів з виробництва військової продукції, а також звітувала про ракетні ураження заводу
Контррозвідники Служби безпеки викрили двох жителів Запоріжжя, що працювали на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ). Однією із затриманих виявилась співробітниця місцевого стратегічного оборонного заводу. Про це повідомили в прессцентрі СБУ у вівторок, 17 вересня.
За інформацією правоохоронців, зловмисники збирали координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу. Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.
Затримана співробітниця оборонного заводу в Запоріжжі передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала. Іншого зловмисника затримали, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних чоловік не лише обходив місто, а й випитував потрібну йому інформацію у знайомих, зазначають в Службі безпеки.
Затриманий за роботу на російське ГРУ запоріжець (Фото СБУ)
Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) КК України. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.