Контррозвідники Служби безпеки викрили двох жителів Запоріжжя, що працювали на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ). Однією із затриманих виявилась співробітниця місцевого стратегічного оборонного заводу. Про це повідомили в прессцентрі СБУ у вівторок, 17 вересня.

За інформацією правоохоронців, зловмисники збирали координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу. Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Затримана співробітниця оборонного заводу в Запоріжжі передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала. Іншого зловмисника затримали, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних чоловік не лише обходив місто, а й випитував потрібну йому інформацію у знайомих, зазначають в Службі безпеки.

Затриманий за роботу на російське ГРУ запоріжець (Фото СБУ)

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) КК України. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.