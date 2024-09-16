63-річний чоловік погодився співпрацювати з окупантами за гроші

Служба безпеки України затримала в Одесі російського агента, який шпигував за мобільними групами ППО в місті та ОШБ «Лють», які виконують завдання на півдні. Шпигуном виявився 63-річний місцевий мешканець, який зливав дані росіянам за гроші, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 16 вересня.

За даними слідства, російські спецслужби дистанційно завербували одесита, який погодився співпрацювати з окупантами за винагороду. Його завданням було виявляти та повідомляти про розташування мобільних груп ППО та підрозділів ОШБ Нацполіції «Лють».

«Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловіка затримали під час того, як він здійснював дорозвідку поблизу військового об’єкта. Під час обшуків у російського шпигуна вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на росіян.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі одесит перебуває під вартою.