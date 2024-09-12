Служба безпеки викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні

У результаті спецоперації в обласному центрі затримали російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Про це Служба безпеки України повідомила 12 вересня.

Агентом росіян виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника Головного управління генштабу збройних сил РФ. Містянин облаштував у власній квартирі спостережний пост, щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони. За допомогою спеціалізованої оптики зрадник намагався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS. Також він відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони.

Отриману інформацію зрадник передавав російському куратору через анонімний чат у месенджері. Окупанти планували використати ці дані для нової серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. Локації українських військ убезпечили від атаки росіян.

Слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

СБУ систематично затримує російських шпигунів в Україні

Бухгалтерка одного з одеських заводів коригувала ракетні удари росіян по місту. Служба безпеки повідомила про її затримання 4 вересня.

10 вересня стало відомо, що вдалося затримати колишнього посадовця Куп’янської міськради за співпрацю з росіянами. Також викрили агітаторку з Херсона, яка працювала на фейковому референдумі