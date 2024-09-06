Зрадник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного учасника масштабної агентурної мережі ФСБ Росії. Про це повідомила пресслужба у п'ятницю, 6 вересня.

У серпні 2024 року під час спецоперації у шести регіонах України СБУ одночасно затримала 9 російських агентів. Вони коригували повітряні удари по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, а також по Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Сьогодні стало відомо про викриття десятого учасника ворожої групи, який шпигував за Силами оборони на найважчому напрямку фронту. Він допомагав росіянам підготувати новий наступ на Покровськ та прилеглі населені пункти.

Зокрема, зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. Він фіксував розташування укріпрайонів та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи російської армії. Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ.

«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ як прокремлівський «коментатор» у чатах Telegram-каналів», – додають у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за державну зраду. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Головнокомандувач Збройних сил України повідомив 5 вересня, що Силам оборони вдалося зупинити просування російських військових на Покровському напрямку. За його словами, за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр.

Того ж дня стало відомо, що з Покровська скасували евакуацію потягом через погіршення безпекової ситуації в регіоні. За даними аналітиків DeepState, лінія фронту пролягала за менш ніж 10 км від міста.