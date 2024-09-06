Бійці «Азову» наголошують, що Сили оборони контролюють частину Нью-Йорка на Донеччині

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України повідомили 6 вересня, про повернення під контроль Сил оборони частини селища Нью-Йорк на Торецькому напрямку.

За даними військових, на момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною.

«Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні», – зазначають у дописі.

Та ситуація в селищі залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади.

У дописі додають, що ворог неодноразово заявляв про повну окупацію Нью-Йорка. Проте це чергова маніпуляція росіян. В бригаді наголошують, що Сили оборони контролюють частину населеного пункту та продовжують звільняти українські території.

Дані DeepState свідчать, що на Торецькому напрямку вдалось звільнити плацдарм у Неліпівці, площа звільненої території складає 2,9 квадратних кілометрів.

Головнокомандувач Збройних сил України повідомив 5 вересня в інтервʼю для CNN, що Силам оборони вдалося зупинити просування російських військових на Покровському напрямку.

Тим часом з Покровська скасували евакуацію потягом через погіршення безпекової ситуації в регіоні. За даними аналітиків DeepState, лінія фронту станом на 5 вересня була розташована за менш ніж 10 км від міста.